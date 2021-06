ஆடம்பர ஹீரோ பப்ஜி மதனின் வங்கி மோசடி - ஆபாச பேச்சில் கோடிகளை குவித்தது பற்றி மனைவி பகீர் தகவல்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: நான் போலீஸ் கையில் சிக்க மாட்டேன் என்று திமிராக பேசி வருகிறார் பப்ஜி மதன். சில்வண்டு சிக்கும் சிறுத்தை சிக்காது என்பது மதனின் திமிர் பேச்சாகும். பப்ஜி விளையாட்டில் ஆபசமாக பேசிய வழக்கில் காவல்துறையினரால் தேடப்பட்டு வரும் மதன் அம்பத்தூரில் ஆடம்பரமான ஹீரோ என்ற பெயரில் அசைவ உணவகம் நடத்தி,பின்னர் உரிமையாளருக்கு கடன் தராமல் மோசடி செய்து தப்பியோடியது தற்போது விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது.

இந்தியாவில் தடை செய்யப்பட்ட பப்ஜி விளையாட்டின் மூலமாக லைவ் சாட்டிங்கில் ஆபாசமாக பேசுவது, பெண்களை இழிவுபடுத்தி பேசுவது, சிறுமிகளிடம் பேசி ஆபாச ஆடியோ உள்ளிட்டவைகளை தனது யூடியூப் சேனலில் வெளியிடும் செயல்களில் மதன் என்பவர் ஈடுபட்டு வந்தார்.

மதன் மீது சமூக ஆர்வலர் ஒருவர் அளித்த புகாரின் பேரில் புளியந்தோப்பு சைபர் கிரைம் பிரிவு காவல்துறையினர் வழக்குபதிவு செய்து தற்போது மதனை தேடி வருகின்றனர். காவல்துறையினர் கண்களில் படாமல் தலைமறைவாக உள்ள மதன், தன்னை கைது செய்ய முடியாது என சவால் விட்டு வருகிறார்.

ஆபாச வீடியோ மூலம் மாதம் 7 லட்சம் வருமானம்.. 2 சொகுசு கார்கள், 2 பங்களாக்களை குவித்த பப்ஜி மதன்!

English summary

Pubg Madan Ambattur, who is wanted by the police in connection with the obscene speech at the Babji game, ran a non-vegetarian restaurant in the name of a luxury hero and later escaped by fraudulently not giving credit to the owner.