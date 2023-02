சான்றிதழ்களுக்காக மக்கள் அலையக்கூடாது என்றால்.. தமிழ்நாட்டில் பொதுச்சேவை சட்டம் தேவை! ராமதாஸ் யோசனை!

பொதுச்சேவை பெறும் உரிமை சட்டத்தை அமல்படுத்தக் கோரும் பாமக.

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: சான்றிதழ்களுக்காக மக்கள் அலையக்கூடாது என்றால், தமிழ்நாட்டில் பொதுச்சேவை சட்டம் தேவை என பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் யோசனை தெரிவித்துள்ளார்.

முதலமைச்சரே ஆணையிட்டும் கூட, பல மாவட்டங்களில் பட்டா மாறுதல், வாரிசு சான்றிதழ், இருப்பிடச் சான்றிதழ் வழங்கப்படவில்லை என்பதை ஏற்றுக் கொள்ள முடியாது என அவர் கூறியிருக்கிறார்.

இது போன்ற சிக்கலுக்கு மிகவும் எளிதான தீர்வு கைவசம் இருப்பதாக கூறிய அவர் அது தொடர்பான யோசனை ஒன்றையும் அரசுக்கு முன் வைத்துள்ளார். அதன் விவரம் பின்வருமாறு;

ஓபிஎஸ்-க்கு கட்சியே இல்லை- ஓபிஎஸ் ஒரு செல்லாக்காசு.. இப்படி பொளந்து கட்டுறாரே பொன்னையன்!

English summary

If people are not to roam for certificates, there is a need for a Public Service Act in Tamil Nadu, said Ramadoss, the founder of Pmk