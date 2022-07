இந்தியாவில் ரெண்டே ரெண்டு அக்யூஸ்டுங்க இருக்காங்க! மோடி, அமித்ஷா பேரை சொன்ன ராதாரவி.. பாஜகவினர் ஷாக்

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: இந்தியாவிலேயே இரண்டு அக்யூஸ்டுங்க இருக்காங்க. ஒருவர் மோடிஜி , இன்னொருவர் அமித்ஷா என கூறி பாஜகவினரை சற்று குழப்பியடித்தார் ராதாரவி.

திமுகவை கண்டித்து தமிழகம் முழுவதும் பாஜக ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தியது. சென்னையில் வள்ளுவர் கோட்டத்தில் மாநில தலைவர் அண்ணாமலை தலைமையில் இன்று ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது. இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் நடிகர் ராதாரவி கலந்து கொண்டார்.

இதுகுறித்து ராதாரவி பேசுகையில் அண்ணாமலை நான் பழைய ஆளாக ஆனால் என்னவாகும் தெரியுமா, அண்ணாமலைக்கு தெரியாது, ஆனால் எனக்கு தெரியுமே. நான் என்ன சொல்றேன், எங்கள் அண்ணாமலை பழைய ஆளாக ஆனால் என்ன பண்ணுவீங்க.

English summary

Radharavi says that there are two accused in India one is Modi and another is AmitShah.