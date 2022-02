இன்று புதுச்சேரி.. அடுத்து தமிழ்நாடுதான்... விரைவில் பார்ப்பீர்கள் - ராகுல் பேச்சுக்கு அண்ணாமலை பதிலடி

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: விரைவில் தமிழ்நாட்டிலும் பாஜக ஆட்சிக்கட்டிலில் அமரும் என்று பாஜக தலைவர்அண்ணாமலை தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார். தமிழ்நாட்டு மக்கள் பாஜக மற்றும் பிரதமர் மோடியின் பக்கம் நிற்பதாகவும் அண்ணாமலை தெரிவித்துள்ளார்.

குடியரசுத் தலைவரின் உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானம் லோக்சபாவில்நேற்று நடைபெற்றது. இதில் பேசிய ராகுல் காந்தி, குடியரசுத் தலைவர் உரை நாட்டின் தலைமைக்கான உரையாக இல்லாமல் அரசு அதிகாரிகள் கொடுத்த தகவலாக இருப்பதாக குறிப்பிட்டார்.

வாழ்நாளில் ஒரு போதும் தமிழ்நாட்டில் உங்களால் ஆதிக்கம் செலுத்த முடியாது எனவும், தமிழ்நாட்டிலிருந்து கற்றுக் கொள்ள வேண்டும் எனவும் ராகுல் காந்தி ஆவேசமாக பேசினார். தமிழகம் பற்றி அதிகம் பேசியது குறித்து செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பியதற்கு நானும் தமிழன்தான் என்றும் தெரிவித்தார் ராகுல்காந்தி.

Let me guide Shri RahulGandhi ji on what will happen soon, as a son of this great Tamil land says BJP state leader Annamalai.We are in power in Puducherry now, thanks to people who accepted our Hon PM’s vision.That’s a mile stone and the very next junction will be Tamil Nadu Annamalai posted on his twitter page.