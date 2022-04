வெயில் சுட்டெரித்தாலும் 5 நாட்களுக்கு ஜில் மழை இருக்காம் - வானிலை மையத்தின் கூல் அறிவிப்பு

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: தமிழகத்தில் சில மாவட்டங்களில் வெயில் சுட்டெரித்தாலும் சில மாவட்டங்களில் மழையும் பெய்து குளிர்வித்து வருகிறது. இனிவரும் மூன்று நாட்களுக்கு வெப்பநிலை அதிகரித்து வெயில் சுட்டெரிக்கும் என்று கூறப்பட்டாலும் சில ஊர்களில் லேசான மழைக்கும் வாய்ப்பு உள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் கணித்துள்ளது.

கடந்த 24 மணி நேரத்தில் தக்கலையில் 4 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது. பூதபாண்டியில் 3 செமீ மழை பதிவகியுள்ளது. இரணியல்,சூரலக்கோடு, பேச்சிப்பாறை, காங்கேயம், பந்தலூர் தாலுகா அலுவலகத்தில் தலா 2 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது.

சித்தார், புத்தன் அணை, பொள்ளாச்சி, உதகமண்டலம், பெருஞ்சாணி அணை,தேவாலா, குந்தா பாலம், திருச்செங்கோடு பகுதிகளில் 1 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது.

வாட்டிவதைக்க போகும் வெயில்! 3 டிகிரி செல்சியஸ் அதிகபட்ச வெப்பநிலை பதிவாகுமாம்! கவனமா இருங்க மக்களே!

English summary

Today Weather Report: (இன்றைய வானிலை அறிக்கை)In some districts of Tamil Nadu, the sun is shining but in some districts it is raining and cooling. The Met Office has forecast light rains in some parts of the country for the next three days.