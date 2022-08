ராஜகண்ணப்பனின் அமைச்சர் பதவிக்கு சிக்கல்.. கட்டம் கட்டும் ஆணையம்.. முதல் ஆளாக வெளியே போகிறாரா?

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : தமிழக பிற்படுத்தப்பட்டோர் நலத்துறை அமைச்சர் ராஜகண்ணப்பன், சாதி ரீதியாக பிடிஓ-வை அவமதித்தது தொடர்பான விவகாரத்தில், அவரது அமைச்சர் பதவிக்கு சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

அமைச்சர் ராஜகண்ணப்பனுக்கு எதிரான வன்கொடுமை புகார் குறித்த அறிக்கை கிடைத்ததும், அவர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க பரிந்துரை செய்யப்படும் என தேசிய தாழ்த்தப்பட்டோர் ஆணையத்தின் துணைத் தலைவர் அருண் ஹல்தார் தெரிவித்துள்ளார்.

அமைச்சர் ராஜகண்ணப்பன் மீதான விசாரணை அறிக்கை விரைவில் தாக்கல் செய்யப்படும் எனக் கூறப்படுவதால், அவர் வகித்து வரும் அமைச்சர் பதவி பறிக்கப்படலாம் என்ற தகவல் உலவி வருகிறது.

English summary

It has been reported that Tamil Nadu Backward Welfare Minister Rajakannappan's ministerial post has been in trouble due to caste-related insults to BDO.