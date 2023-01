ரசிகரின் மருத்துவ செலவு முழுவதையும் பார்த்துக்கொண்ட ரஜினிகாந்த்.. உருகிய சுதாகர்.. ஃப்ளாஷ்பேக்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : ரஜினி ரசிகர் மன்ற நிர்வாகி வி.எம்.சுதாகரின் மறைவு ரஜினிகாந்த் மற்றும் அவரது ரசிகர்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது. வி.எம்.சுதாகர் சிறுநீரகப் புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்ட நிலையில், அவரது மருத்துவச் செலவு முழுவதையும் ரஜினிகாந்த்தே கவனித்துக் கொண்டார். இது தொடர்பாக சில மாதங்களுக்கு முன்னர் நெகிழ்ச்சிகரமாக

அகில இந்திய ரஜினிகாந்த் ரசிகர் மன்றத்திற்கென்று தமிழ்நாடு முழுவதும் முழுவதும் தலைவர்கள், செயலாளர்கள், பொருளாளர்கள் என்று நிர்வாகிகள் நியமிக்கப்பட்டு இயங்கி வருகின்றனர். இந்நிலையில், ரஜினிகாந்த் ரசிகர் மன்ற நிர்வாகி சுதாகர் இன்று காலமானார்.

சிறுநீரக புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்டிருந்த ரஜினி ரசிகர் மன்ற மாநில நிர்வாகி வி.எம்.சுதாகர் உயிரிழந்ததை அடுத்து நடிகர் ரஜினிகாந்த் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Rajinikanth and his fans were shocked by the demise of Rajini Fan Club Administrator VM Sudhakar. When VM Sudhakar was suffering from kidney cancer, Rajinikanth took care of his entire medical expenses. In this regard, Sudhakar releases statement a few months ago.