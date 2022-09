உடல்நிலை சரியில்லை.. 30 நாள் பரோல் தாங்க.. ராஜீவ் கொலை வழக்கு ராபர்ட் பயஸ் முதல்வருக்கு கடிதம்!

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: உடல்நலம் சரியில்லை எனக்கூறி 30 நாள் பரோல் கோரி முன்னாள் பிரதமர் ராஜீவ் காந்தி கொலை வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டுள்ள சிறையில் உள்ள ராபர்ட் பயஸ் கடிதம் எழுதியுள்ளார்.

முன்னாள் பிரதமர் ராஜீவ் காந்தி கொலை வழக்கு இந்தியாவை உலுக்கியது. இந்த வழக்கில் ஏராளமானவர்கள் கைது செய்யப்பட்டனர்.

ராஜீவ் கொலை வழக்கில் குற்றம்சாட்டப்பட்டு பேரறிவாளன், சாந்தன், முருகன், நளினி, ராபர்ட் பயஸ், ஜெயக்குமார், ரவிச்சந்திரன் ஆகிய 7 பேர் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர். இவர்களுக்கு தூக்கு தண்டனை விதிக்கப்பட்ட நிலையில் அதனை உச்ச நீதிமன்ற ரத்து செய்தது.

உடனே நிறுத்துங்க.. வெறுப்பு அரசியல்.. போலி மதசார்பின்மை.. திருமாவளவனின் ஆவேச பேச்சுக்கு பாஜக பதிலடி

English summary

Robert Payas, who has been arrested in the case of former Prime Minister Rajiv Gandhi's murder, has written a letter seeking a 30-day parole saying that he is not in good health.