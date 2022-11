ரூ.36,895 கோடி.. 78% அரசு பள்ளிகளில் 100க்கும் குறைவான மாணவர்கள்! திட்டம் வகுக்க ராமதாஸ் கோரிக்கை

Chennai

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் உள்ள 78% பள்ளிகளில் 100-க்கும் குறைவான மாணவர்களே பயின்று வருவதால் அரசு பள்ளிகள் மீது பெற்றோர்களுக்கு நம்பிக்கை ஏற்படுத்த சிறப்புத் திட்டங்கள் வகுக்க வேண்டும் என பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் வலியுறுத்தி இருக்கிறார்.

இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்ட அறிக்கையில், "தமிழ்நாட்டில் அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளின் மாணவர்கள் எண்ணிக்கை தொடர்பாக ஒருங்கிணைந்த பள்ளிக்கல்வி இயக்ககம் வெளியிட்டுள்ள புள்ளிவிவரங்கள் அதிர்ச்சி அளிப்பவையாக உள்ளன.

78% தொடக்க மற்றும் நடுநிலைப் பள்ளிகளில் 100-க்கும் குறைவானோர் தான் படிக்கின்றனர் என்பதிலிருந்தே அரசு பள்ளிகள் மக்களின் நம்பிக்கையை இழந்து விட்டன என்பதை உணர முடியும்.

Ramadass released statement that, "78% of government schools in Tamil Nadu have less than 100 students. special programs should be devised to bring confidence in government schools to parents."