நரபலி கொடூரம்.. மூட நம்பிக்கை ஒழிப்பு சட்டத்தை உடனே நிறைவேற்ற வேண்டும்.. ராமதாஸ் பரபர கோரிக்கை!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : கேரளாவில் 2 பெண்கள் நரபலி கொடுக்கப்பட்ட சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்திய நிலையில், மூட நம்பிக்கை ஒழிப்பு சட்டத்தை அரசு நிறைவேற்ற வேண்டும் என பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

நரபலி கொடுத்தால் செல்வம் கொழிக்கும் என்ற மூடநம்பிக்கையின் உச்சமாக கேரளாவில் இரு பெண்களை நரபலி கொடுத்த விவகாரம் கடும் அதிர்ச்சியைக் கிளப்பி இருக்கிறது.

பாலியல் சைக்கோ மந்திரவாதி, இரு பெண்களை பலாத்காரம் செய்து கொன்று ரத்தத்தால் பூஜை செய்து, உடல் பாகங்களை துண்டு துண்டாக வெட்டி சமைத்துச் சாப்பிட்ட கோரச் சம்பவம் நாடு முழுவதும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இந்நிலையில், மூட நம்பிக்கைகளை அனுமதிப்பதும், அவற்றை வேடிக்கை பார்ப்பதும் மனிதகுலத்திற்கு எதிரானவை. தமிழ்நாட்டில் மூட நம்பிக்கை ஒழிப்பு சட்டத்தை வரும் 17-ஆம் தேதி தொடங்கவுள்ள சட்டப் பேரவை கூட்டத்தில் கொண்டு வந்து நிறைவேற்ற வேண்டும் என ராமதாஸ் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.

English summary

As the incident of human sacrifice of 2 women in Kerala has caused severe shocks across the country, PMK founder Dr Ramadoss urges central and state governments should pass the Superstition Eradication Act.