எதிர்கட்சி துணைத்தலைவராக ஆர்.பி உதயகுமார் நியமனம்..எடப்பாடி பழனிச்சாமி அறிவிப்பு

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: ஓ.பன்னீர் செல்வத்தைப் பற்றி மேடைக்கு மேடை பேசிய முன்னாள் அமைச்சரும் திருமங்கலம் தொகுதி எம்எல்ஏவுமான ஆர்.பி. உதயகுமாருக்கு துணைப்பொதுச்செயலாளர் பதவியை கொடுத்து அழகு பார்த்துள்ளார் எடப்பாடி பழனிச்சாமி. கோபத்தில் உள்ள ஒரு சமூகத்து மக்களை சமாதானப்படுத்தும் வகையில் பதவிகளை வழங்கி வருகிறார் எடப்பாடி பழனிச்சாமி.

அதிமுகவில் கடந்த 1 மாதகாலமாக உட்கட்சி பூசல் பிரச்சினை நீடித்தது. அதிமுக அலுவலகத்தில் நடந்த சண்டையால் ராயப்பேட்டை அவ்வை சண்முகம் சாலையே போர்க்களமானது. நடந்த களேபரத்தால் அதிமுக அலுவலகத்திற்கு சீல் வைக்கப்பட்டது.

ஜூலை 11ஆம் தேதி நடைபெற்ற பொதுக்குழு கூட்டத்தில் இடைக்கால பொதுச்செயலாளராக தேர்வு செய்யப்பட்டார் எடப்பாடி பழனிச்சாமி. அன்றைய தினமே அதிமுகவின் ஒருங்கிணைப்பாளர், பொருளாளர் பதவிகளை எல்லாம் ஓ.பன்னீர்செல்வத்திடம் இருந்து பறித்து விட்டார் எடப்பாடி பழனிச்சாமி.

அடுத்த அதிரடி.. அதிமுக துணைப் பொதுச் செயலாளர்களாக கே.பி.முனுசாமி, நத்தம் விஸ்வநாதன் நியமனம்

English summary

R.B.Udayakumar to be deputy opposition leader in Tamil Nadu Assembly: (எதிர்கட்சி துணைத்தலைவராகிறார் ஆர்.பி.உதயகுமார்) It has been reported that Edappadi Palanisami, now give the post of Deputy opposition leader of the Assembly to , R.B.Udayakumar who said that he will reveal everything we know about O. Panneer Selvam one by one.