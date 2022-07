‘எட்டப்பன்’ பொதுக்குழுவில் பொங்கிய ஆர்.பி.உதயகுமார்! ஓபிஎஸ்-ன் தளபதியை களமிறக்கிய இபிஎஸ்!

Chennai

சென்னை : சென்னையில் வானகரத்தில் நடைபெற்று வரும் அதிமுக பொதுக்குழுக் கூட்டத்தில் பேசிய ஓபிஎஸ்ஸின் தீவிர முன்னாள் ஆதரவாளரும், தற்போது எடப்பாடி முகாமில் தங்கியுள்ள முன்னாள் அமைச்சருமான ஆர்.பி.உதயகுமார் ஓபிஎஸ்ஸை முதலில் லட்சுமணன் எனக் குறிப்பிட்டு அடுத்த நொடியே எட்டப்பன் என மறைமுகமாக சீண்டியுள்ளார்.

மிகுந்த எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் சென்னை வானகரத்தில் ஈபிஎஸ் தலைமையில் அதிமுக பொதுக்குழு கூட்டம் தொடங்கிய நிலையில், அதிமுக பொதுக்குழுவில் நிறைவேற்றப்பட உள்ள 16 தீர்மானங்களுக்கு செயற்குழு கூட்டத்தில் ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டு பின்னர் பொதுக்குழுவில் நிறைவேற்றப்பட்டது.

குறிப்பாக அதிமுகவில் பொதுச்செயலாளர் பதவியை உருவாக்கவும், ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் பதவிகளை ரத்து செய்யும் தீர்மானமும் நிறைவேற்றப்பட்டது. மேலும் அதிமுக பொதுக்குழு கூட்டத்தில் எடப்பாடி பழனிச்சாமி இடைக்கால பொதுச்செயலாளராகும் தீர்மானமும் நிறைவேற்றப்பட்டது.

