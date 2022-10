ஓபிஎஸ் அணியில் மீண்டும் மைத்ரேயன்.. சூதானமா இருங்க.. "டெல்லி" அட்வைஸ்.. பரபரப்பு பின்னணி என்ன?

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: எடப்பாடி பழனிசாமி அணியிலிருந்த முன்னாள் எம்பி மைத்ரேயன் திடீரென ஓபிஎஸ் பக்கம் மீண்டும் தாவியது ஏன் என்பது குறித்த தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

தர்மயுத்தம் தொடங்கிய காலத்திலிருந்தே ஓபிஎஸ் அணியில் இருந்தவர் மைத்ரேயன். இவர் அதிமுகவின் இரு அணிகளும் இணைவதற்கான பேச்சுவார்த்தைகள் முன்னிருந்து நடத்தியவர். பின்னர் இரு அணிகளும் இணைந்தாலும் ஓபிஎஸ்ஸுக்கும் எடப்பாடிக்கும் இடையே பனிப்போர் நிலவுகிறது என்பதை சூசகமாக தெரிவித்தவர் மைத்ரேயன்.

ஒற்றைத் தலைமை பிரச்சினை எழுந்த போது கூட ஓபிஎஸ்ஸுடன் பக்கபலமாக இருந்து அனைத்து ஆலோசனைகளிலும் கலந்து கொண்டவர். இந்த நிலையில் கடந்த ஜூன் 23 ஆம் தேதி அதிமுக பொதுக் குழு நடந்தது.

2.. 2021.. 2022.. தலைக்கு மேல கத்தி.. சுற்றிலும் அம்பு.. திமிறி எழும் எடப்பாடி பழனிசாமி.. பாஜக செக்?

English summary

Here the Reasons why former MP Maitreyan from Edappadi Palaniswami's team suddenly jumped back to OPS. Maitreyan has been with theOPS team since the beginning of Dharmayutham. He was the leader of the negotiations for the merger of the two factions of the AIADMK.