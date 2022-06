வன்முறை கூடாரமான அதிமுக ஆபீஸ்! நிர்வாகிகள், நிருபர்கள் மீது தாக்குதல்! மொத்தமாய் களமிறக்கிய ‘வாரிசு’

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுக அலுவலகத்தில் ஓபிஎஸ் - இபிஎஸ் ஆதரவாளர்கள் இருபிரிவுகளாக கைகலப்பில் ஈடுபட்டு வரும் நிலையில், அங்கு செய்தி சேகரிப்பு பணியில் இருந்த கேமராமேனை தாக்கி சிலர் வெளியே தள்ளியதாகவும், அதிமுக அலுவலகத்திற்குள் தொண்டர்கள் மட்டுமின்றி கட்சிக்கு தொடர்பில்லாதவர்கள் ஏராளமானோர் இருப்பதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது.

அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளராக ஓ.பன்னீர்செல்வம், இணை ஒருங்கிணைப்பாளராக எடப்பாடி பழனிசாமி உள்ள நிலையில், தற்போது கட்சியில் குழப்பம் ஏற்படுத்தும் விதமாக ஒற்றைத் தலைமை கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.

கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்னர் செயலாளர்கள் கூட்டம் நடைபெற்ற போதே ஒற்றைத் தலைமை தேவை என பன்னீர்செல்வம், எடப்பாடி பழனிசாமி ஆதரவாளர்கள் போட்டி போட்டு முழக்கமிட்டனர்.

English summary

As OPS-EPS supporters clashed in the AIADMK office, it was alleged that some people attacked the cameraman who was on a news gathering and pushed him out, and that there were not only volunteers inside the AIADMK office but also a large number of non-partisans.