புதுவையில் இன்றுமுதல் குடும்பத்தலைவிகளுக்கு ரூ.1,000.. தமிழ்நாட்டில் கொடுக்கிறார்களா? தமிழிசை கேள்வி

சென்னை: புதுச்சேரியில் குடும்பத் தலைவிகளுக்கு ரூ.1,000 இன்று முதல் கொடுப்பதாகவும், தமிழ்நாட்டில் கொடுக்கிறார்களா, இல்லையா என்றும் ஆளுநர் தமிழிசை செளந்தரராஜன் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார். சென்னையில் விருகம்பாக்கத்தில் உள்ள இல்லத்தில் புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநர் தமிழிசை செளந்தரராஜன் பொங்கல் கொண்டாடினார்.

இதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்து தமிழிசை செளந்தரராஜன் கூறுகையில், கொரோனா வைரஸ் பரவலுக்கு பின் அனைவரும் இணைந்து கொண்டாடும் முதல் பொங்கல் இதுவாகும். இதற்கு இறைவனின் ஆசியும், தடுப்பூசியும் தான் காரணம். இந்த இரண்டும் மக்களுக்கு உதவி செய்திருக்கிறது.

சீனா போன்ற நாடுகள் இன்னும் முழுமையாக கொரோனா பரவலில் இருந்து வெளிவராத சூழலில், இந்தியா பாதுகாப்பாக இருக்கிறது. இதற்காக விஞ்ஞானிகள், முன்கள பணியாளர்கள், பிரதமர், முதலமைச்சர்கள் அனைவருக்கும் நன்றி கூற வேண்டும்.

English summary

Puducherry LG Tamilisai Soundararajan said, Rs.1,000 for housewife Scheme is to be Launched by Today. she Questions, When Tamilnadu Government will give Rs.1,000 for housewife