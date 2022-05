கல்லூரி மாணவிகளுக்கு ரூ.1000 வழங்கும் திட்டம் காமராஜர் பிறந்தநாளில் தொடக்கம் - இது கட்டாயம்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: காமராஜர் பிறந்தநாளான ஜூலை 15 முதல் கல்லூரி மாணவிகளுக்கான ரூ.1,000 வழங்கும் திட்டம் அமலுக்கு வரும் என உயர் கல்வித்துறை தகவல் தெரிவித்துள்ளது. உதவிதொகை பெறும் மாணவிகள் அரசுப்பள்ளியில் 6 முதல் 12ஆம் வகுப்பு வரை படித்திருக்க வேண்டியது கட்டாயம் எனவும் உயர் கல்வித்துறை தெரிவித்துள்ளது.

#BREAKING அரசு பள்ளி மாணவிகளுக்கு ரூ.1000 வழங்கப்படும் என தகவல்!

கடந்த மார்ச் மாதம் சட்டசபையில் பட்ஜெட் தாக்கல் செய்த நிதியமைச்சர் பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன், பல முக்கிய திட்டங்கள் குறித்த அறிவிப்புகளை வெளியிட்டார். அப்போது அவர் பெண் கல்வியை உறுதி செய்யும் விதமாக முக்கிய அறிவிப்பு ஒன்றை வெளியிட்டார்.

6 டீம்.. 5 வருசம்தான்.. காங்கிரஸில் 'பரபர'.. மாநாட்டில் எடுக்கப்படும் 10 முக்கிய முடிவுகள் என்னென்ன?

அதாவது அரசுப் பள்ளிகளில் படித்த மாணவிகள் உயர் கல்வியில் இடைநிற்றலைத் தடுக்கும் வகையில் மாதம் 1000 ரூபாய் அளிக்கப்படும் என அறிவித்தார்.

English summary

Rs 1,000 scheme for college students: (கல்லூரி மாணவிகளுக்கு ரூ.1000) According to the Department of Higher Education, the Rs 1,000 scheme for college students will come into effect from July 15, Kamarajar's birthday.