நுபுர் ஷர்மா பேச்சுக்கு அவர் காரணமில்லை.. ஆர்எஸ்எஸ் இயக்கத்திற்கு தடை தேவை.. திருமாவளவன் அதிரடி!

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: நுபுர் ஷர்மாவின் வெறுப்பு பேச்சுக்கு ஆர்எஸ்எஸ் இயக்கம் பொறுப்பேற்க வேண்டும் என்றும், இந்தியாவில் ஆர்எஸ்எஸ் இயக்கத்தை தடை செய்ய வேண்டும் என்றும் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவர் திருமாவளவன் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

சென்னை விமான நிலையத்தில் இருந்து அமெரிக்கா செல்லும் முன் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி தலைவர் திருமாவளவன் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது குடியரசுத் தலைவர் தேர்தல், மகாராஷ்டிரா அரசியல் விவகாரம், நுபுர் ஷர்மா பற்றிய உச்சநீதிமன்றத்தின் கருத்து, சிறுமிகளுக்கு எதிரான பாலியல் துன்புறுத்தல்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு விவகாரங்கள் குறித்து கருத்து தெரிவித்தார்.

English summary

VCK Leader Thirumavalavan has demanded that the RSS should be held responsible for Nupur Sharma's hate speech and the RSS should be banned in India.