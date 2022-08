தேனி அன்புடன் தங்களை வரவேற்கிறது! மொத்தமாய் தாவும் ‘சேலம்’ ஆதரவாளர்கள்? என்ன நடக்கிறது அதிமுகவில்?

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : சேலம் அதிமுகவில் எடப்பாடி பழனிசாமி மீது அதிருப்தியில் இருக்கும் நிர்வாகிகளிடம் நடத்திய பேச்சுவார்த்தையில் ஓரளவு வெற்றி கிடைத்திருக்கும் நிலையில், ஒன்றிய செயலாளர் அளவிலான நிர்வாகிகள் மற்றும் சார்பு அணி நிர்வாகிகள் உள்ளிட்ட பலர் விரைவில் ஓபிஎஸ் தரப்பில் இணைய இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகியிருக்கிறது.

அதிமுகவில் ஒற்றைத் தலைமை விவகாரம் நாளுக்கு நாள் தீவிரமாகி வரும் நிலையில், எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பில் உள்ள முக்கிய நிர்வாகிகளை தங்கள் தரப்புக்கு இழுக்கும் முயற்சி தீவிரமாகி வரும் நிலையில் அடுத்த யார் என்ற கேள்வியே எழுந்து நிற்கிறது.

ஆட்சியில் இல்லாத நிலையில் தற்போது எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பால் ஓரங்கட்டப்பட்டிருந்தாலும் மீண்டும் தங்கள் செல்வாக்கை நிலைநிறுத்திக் கொள்வதற்காக பகீரதப்பிரயத்தனங்களை மேற்கொண்டு வருகிறார் ஓ.பன்னீர்செல்வமும் அவரது ஆதரவாளர்களும்..

English summary

While there has been some success in the negotiations with the administrators who are dissatisfied with Edappadi Palaniswami in Salem AIADMK, there are reports that many union secretary-level administrators and pro team administrators will soon join the OPS side.