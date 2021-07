சசிகலாவின் ஒரே நம்பிக்கை.. 'இது நடந்தால்' அதிமுகவில் திருப்பு முனை நிகழும்.. பரபரப்பு!

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை : அதிமுகவை கைப்பற்ற விரும்பும் சசிகலாவிற்கு, அக்கட்சியின் ஒபிஎஸ் இபிஎஸ் கூட்டிய பொதுக்குழு செல்லாது என அறிவிக்க கோரி தொடர்ந்த வழக்கை வெகுவாக நம்புகிறார்கள். அந்த வழக்கில் நிச்சயம் வெற்றி கிடைக்கும் என்று நம்பிக்கையுடன் காத்திருக்கிறார் சசிகலா .

அதிமுக பொதுச் செயலாளராக இருந்த ஜெ.ஜெயலலிதா உடல்நலக்குறைவு காரணமாக 2016ம் ஆண்டு டிசம்பர் 6ஆம் தேதி மரணம் அடைந்தார். அதன் பின்னர் பொது செயலாளராக வி.கே சசிகலாவும் துணைப் பொதுச்செயலாளராக டிடிவி தினகரன் அதிமுகவினர் ஒருமனதாக தேர்ந்தெடுத்தனர்

இதன் பின்னர் சொத்து குவிப்பு வழக்கில் சசிகலா சிறையில் இருந்தபோது, 2017 ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் 12 ஆம் தேதி அதிமுக பொதுக்குழு சென்னையில் நடைபெற்றது. அந்த பொதுக்குழுவில் பொதுச் செயலாளர், துணைபொதுச் செயலாளர் பதவியில் இருந்து சசிகலா, டிடிவி தினகரன் நீக்கப்பட்டு,கட்சி ஒருங்கிணைப்பாளராக ஓ.பன்னீர்செல்வம், இணை ஒருங்கிணைப்பாளராக பழனிசாமி தேர்வு செய்யப்பட்டனர்.

English summary

For Sasikala, who wants to capture AIADMK, she are relying heavily on the ongoing case seeking to declare the AIADMK general body held by 'OPS and EPS' invalid. Sasikala is confident that she will definitely win in that case.