'எதார்த்தமாக' சொல்வேன்.. எம்.ஜி.ஆருக்கு ஆலோசனை.. சசிகலா விளக்கம்

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் எம்.ஜி.ஆருக்கு ஆலோசனை கூறியிதாக பேசியிருந்த சசிகலா அது தொடர்பாக தற்போது விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் எம்.ஜி.ஆருக்கு தாம் ஆலோசனைகளை கூறியிருப்பதாகவும் எம்.ஜி.ஆர் என்னிடம் கட்சி தொடர்பான கருத்துகளை கேட்டதும் வெளி உலகத்துக்கு தெரியாதது என்றும் அதிமுக நிர்வாகி ஒருவரிடம் சசிகலா பேசும் ஆடியோ அதிமுக வட்டாரத்தில் பெரிய அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியது.

தூத்துக்குடியைச் சேர்ந்த ராமசாமி என்பவருடன் சசிகலா தொலைபேசியில் பேசிய ஆடியோ இப்போது வெளியாகி உள்ளது. இந்த ஆடியோவில் சசிகலா பேசியிருக்கும் கருத்துகள் எம்ஜிஆரை மையப்படுத்தி இருந்தது, இது அதிமுகவினரிடையே அதிர்ச்சியையும் ஆச்சர்யத்தையும் ஏற்படுத்தி உள்ளது,

English summary

Sasikala on MGR advice: I will also tell MGR 'realistically' about things going on outside. Sasikala said that in that sense I told him that MGR would also ask me for an opinion.