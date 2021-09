சைலன்ட் ஆலோசனை.. டிடிவி வீட்டு திருமணத்தில் எதிரொலித்த கேசி வீரமணி ரெய்டு.. சட்டென சீறிய சசிகலா?!

Chennai

சென்னை: சரியாக நேற்று டிடிவி தினகரன் வீட்டு திருமணம் நடந்த அதே நேரத்தில்தான் இன்னோர் பக்கம் முன்னாள் அதிமுக அமைச்சர் கேசி வீரமணி வீட்டிலும் ரெய்டு நடந்துள்ளது. இந்த திருமணத்திற்கு வந்திருந்த சசிகலாவும், சில அதிமுக, அமமுக நிர்வாகிகளும் ரெய்டு குறித்து சில நிமிடங்கள் ஆலோசனை செய்ததாக கூறப்படுகிறது.

அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் கே.சி.வீரமணிக்குச் சொந்தமான 35 இடங்களில் நேற்று லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அதிரடி சோதனை நடத்தியது. இரவு வரை நடத்தப்பட்ட சோதனையில் 34 லட்சம் ரூபாய் பணம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது. அதோடு 4.9 கிலோ தங்க நகைகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது. ஒரு ரோல்ஸ் ராய்ஸ் உட்பட 9 சொகுசு கார்கள், 1.8 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான அமெரிக்க டாலர் நோட்டுகள் கண்டறியப்பட்டது.

இதில் வழக்கிற்கு தொடர்பான ஆவணங்கள், வங்கி கணக்கு விவரங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது. லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையின் பல்வேறு பிரிவுகளின் கீழ் இவர் மீது வழக்கு பதியப்பட்டுள்ளது. வருமானத்திற்கு அதிகமாக 654% சொத்துக்களை அதிமுகவை சேர்ந்த முன்னாள் அமைச்சர் கே.சி.வீரமணி சேர்த்து உள்ளதாக அவருக்கு எதிராக தாக்கல் செய்யப்பட்டு இருக்கும் முதல் தகவல் அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

English summary

Sasikala and few others discussed about K C Veeramani Raid and other cases against AIADMK leaders in TTV Dinakaran daughter's marriage.