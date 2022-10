ஜெ., மருத்துவமனையில் அனுமதி.. பவர் சென்டரான சசிகலா..10 அறையில் குடும்பத்தினர்.. டிஜெ பரபர விளக்கம்

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: ஜெயலலிதா மருத்துவமனையில் இருந்தபோது அன்றைய தினம் சசிகலா தான் முடிவெடுக்கும் அதிகாரத்தில் பவர்சென்டராக இருந்தார். சசிகலாவின் குடும்பத்தினர் 10 அறையில் தங்கியிருந்தனர் என்று அதிமுகவின் முன்னாள் அமைச்சர் டி ஜெயக்குமார் பரபரப்பான விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

முன்னாள் முதல் அமைச்சர் ஜெயலலிதா மரணம் தொடர்பாக ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி ஆறுமுகசாமி தலைமையில் 2017 செப்டம்பர் விசாரணை ஆணையம் அமைக்கப்பட்டது.

இந்த விசாரணை ஆணையம் தீவிர விசாரணை நடத்தி 608 பக்கங்கள் கொண்ட இறுதி அறிக்கையை முதல் அமைச்சர் முக ஸ்டாலினிடம் தாக்கல் செய்தது.

ஜெயலலிதா கவலைக்கிடம் என்கிற தகவலை மறைத்த மாஜி ஆளுநர் வித்யாசகர் ராவ்!ஆறுமுகசாமி கமிஷன் பரபர புகார்!

English summary

Sasikala was the decision-making power center that day when Jayalalithaa was in hospital. Former AIADMK minister T Jayakumar said that Sasikala's family was staying in room 10.