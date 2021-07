பரபரத்த டெல்லி.. எடப்பாடி பழனிச்சாமியிடம் வழக்கமான சிரிப்பு, உற்சாகம் மிஸ்சிங்.. ஏன் அப்செட்?

Chennai

சென்னை: எதிர்க்கட்சி தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி, அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் ஆகியோர் டெல்லி சென்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி மற்றும் உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷாவை சந்தித்து பேசி விட்டு திரும்பியுள்ளனர்.

ஆனால் வழக்கமான உற்சாகம், எடப்பாடி பழனிச்சாமி முகத்தில் இந்த முறை மிஸ்சிங்.

ஜூலை 25 ஆம் தேதி ஓ பன்னீர்செல்வம் திடீரென டெல்லி புறப்பட்டுச் சென்றார். அவரது மகன் ரவீந்திரநாத் குமார் எம்பி-யாக இருப்பதால் அவருக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ள வீட்டுக்கு பால் காய்ப்பு நடைபெற்றதாகவும், அதில் பங்கேற்க அவர் சென்றதாகவும் அப்போது கூறப்பட்டது.

Edappadi Palaniswami is very upset during Delhi visit, says sources as alliance partner BJP wants Sasikala to join AIADMK. The party needs to be strong before the forthcoming Lok Sabha elections says BJP to AIADMK. The entire Lok Sabha election calculations have emerged from Delhi. This is why Edappadi Palanisamy is said to be upset.