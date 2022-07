ஏற்கனவே நான் பொதுச்செயலாளர்! ‘அவங்க’ சண்டை போட்டுக்குறாங்க! அதிமுக ஆபிசுக்கு வண்டியை விடும் சசிகலா!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுகவின் பொதுச்செயலாளராக தான் நீடிப்பதாகவும் அதிமுக தலைமை கழக அலுவலகத்திற்கு நிச்சயம் செல்வேன் என கூறியுள்ள சசிகலா பொன்விழா ஆண்டில் அதிமுக அலுவலகம் பூட்டப்பட்டது வருத்தம் அளிக்கிறது எனக் கூறியுள்ளார்.

அதிமுக பொதுச்செயலாளர் சசிகலா இன்று மயிலாடுதுறையில் உள்ள அன்பகம் ஆதரவற்ற குழந்தைகள் காப்பகத்திற்குச் சென்று, அங்குள்ள குழந்தைகளுடன் உரையாடினார். +2 தேர்வில் சாதனை படைத்த மாற்றுத்திறனாளி மாணவி லட்சுமி உள்ளிட்ட குழந்தைகளுக்‍கு இனிப்புகள் வழங்கினார்.

எடப்பாடியின் 5 ஸ்டார் ஹோட்டல் ரகசியம்.. திமுக ஆர்.எஸ்.பாரதி சொல்றதை பாருங்க.. பல கோடி செலவாம்

இதைத்தொடர்ந்து ஒரு மாற்றுத்திறனாளி மாணவி ஒருவர் தனது கால்களால் வரைந்த ஓவியத்தை சசிகலாவுக்கு பரிசாக வழங்கிய நிலையில், அந்த ஓவியங்களை ஒவ்வொன்றாகப் பார்த்த சசிகலா அந்த மாணவியை வெகுவாகப் பாராட்டினார்.

English summary

Sasikala has said that she will continue as the general secretary of AIADMK and will definitely move to the AIADMK head office and said that it is sad that the AIADMK office was locked during the golden jubilee year.