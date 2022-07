கத்திப்பாரா கதறனும்! பாக்கம் திரும்பி பாக்கனும்! சின்னம்மா 2.0! சசிகலாவின் 2ஆம் கட்ட புரட்சி பயணம்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : ஆன்மீக பயணத்திற்குப் பிறகு அரசியல் புரட்சி பயணத்தை தொடங்கியுள்ள அதிமுகவில் இருந்து நீக்கப்பட்ட சசிகலா இன்று இரண்டாம் கட்டமாக சென்னை மற்றும் திருவள்ளூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் சுற்றுப் பயணம் மேற்கொள்ள உள்ளார். இதையடுத்து அதிமுக கொடியுடன் பிரம்மாண்ட வரவேற்பு அளிக்க அவரது ஆதரவாளர்கள் தயாராகி வருகின்றனர்.

ஜெயலலிதா மறைவுக்குப் பிறகு சொத்து குவிப்பு வழக்கில் சிறை சென்ற சசிகலா அதற்கு முன்னதாக தனது ஆதரவாளரான எடப்பாடி பழனிச்சாமியை, மூத்த அமைச்சர்கள் துணையுடன் முதல்வர் பதவியில் அமர்த்தி விட்டு சென்றார்.

அதன் பின்னர் ஆட்சி மாறவில்லை என்றாலும் காட்சிகள் மாறின. சசிகலாவால் பதவிக்கு வந்த எடப்பாடி பழனிச்சாமி அதன் பின்னர் கட்சியிலிருந்து அதிருப்தியில் வெளியேறி தனியாக செயல்பட்ட ஓ பன்னீர் செல்வத்துடன் இணைந்து தொடர்ந்து நான்கு ஆண்டுகள் ஆட்சியினை நிறைவு செய்தார்.

என்னது சசிகலா வரப்போறாரா? ஒன்றரை வருஷமா இல்லாம இதென்ன புது ட்விஸ்ட்? அலெர்ட் ஆகுங்க.. பறந்த உத்தரவு!

English summary

Sasikala, who was expelled from the AIADMK after her spiritual journey, has embarked on a political revolution journey, and is scheduled to tour Chennai and Tiruvallur in the second phase today. Following this, his supporters are preparing to give him a grand welcome with the AIADMK flag.