ரயில் முன் தள்ளி சத்யபிரியாவை கொன்ற சதிஷ்.. குண்டர் சட்டம் பாய்ந்தது..சென்னை காவல் ஆணையர் உத்தரவு

சென்னை: சென்னையில் ரயில் முன் தள்ளிவிட்டு மாணவியை கொலை செய்த சதிஷ் மீது குண்டர் சட்டத்தில் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. சிபிசிஐடி பரிந்துரையின் பேரில் சதிஷை குண்டர் தடுப்புச்சட்டத்தின் கீழ் சிறையில் அடைக்க சென்னை காவல் ஆணையர் சங்கர் ஜிவால் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

கடந்த மாதம் பரங்கிமலை ரயில் நிலையத்தில் தோழிகளுடன் நின்றிருந்த மாணவி சத்யப்பிரியாவை, சதீஷ் என்ற இளைஞர் ரயில் முன் தள்ளிவிட்டுக் கொலை செய்த சம்பவம் தமிழகம் முழுவதும் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியது.

சத்யபிரியாவை கொலை செய்ததாக சதிஷ் என்ற இளைஞர் கைது செய்யப்பட்டார். இந்த வழக்கை சிபிசிஐடி விசாரித்து வரும் நிலையில் சிறையில் உள்ள சதிஷ் மீது குண்டர் சட்டம் பாய்ந்துள்ளது.

Sathish detained under Goondas Act. Sathish, who was arrested in the Sathya priya murder case, in Chennai. Satish has been charged with murdering Sathyapriya. On the recommendation of the CBCID, the Chennai Police Commissioner Shankar Jiwal has ordered that Satish be jailed under the Gangster Prevention Act.