இப்படியே போனா கட்சியை எப்படி நடத்துவீங்க? சட்டென கேட்ட சுப்ரீம் கோர்ட்.. திகைத்த ஓபிஎஸ், ஈபிஎஸ்!

சென்னை : இன்று உச்ச நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்ற அதிமுக பொதுக்குழு தொடர்பான இறுதிக்கட்ட விசாரணையில், சுப்ரீம் கோர்ட் நீதிபதிகள், ஓபிஎஸ், ஈபிஎஸ் தரப்புக்கு பல்வேறு கேள்விகளை எழுப்பினர். முக்கியமாக, தொடர்ந்து உங்கள் கட்சி விவகாரம் நீதிமன்றங்களிலேயே இருந்தால் கட்சியின் செயல்பாடுகளை எவ்வாறு நிர்வகிப்பீர்கள்? என்றும், ஜூன் 23ஆம் தேதி முதல் தான் பிரச்சனை ஆரம்பித்ததா என்றும் நீதிபதிகள் கேள்வி எழுப்பினர்.

அதிமுக பொதுக்குழு விவகாரம் தொடர்பான மேல்முறையீடு மனுவை விசாரித்த சுப்ரீம் கோர்ட் நீதிபதிகள், அனைத்து தரப்பு வாதங்களும் முடிவடைந்த நிலையில், ஜனவரி 16ஆம் தேதிக்குள் எழுத்துப்பூர்வமான வாதங்களை தாக்கல் செய்ய உத்தரவிட்டனர்.

மேலும், இந்த வழக்கின் தீர்ப்பை உச்சநீதிமன்றம் தேதி குறிப்பிடாமல் ஒத்திவைத்தது. இன்னும் சில நாட்களில் தீர்ப்பு வெளியாக இருப்பதால், ஓபிஎஸ் - ஈபிஎஸ் இருதரப்பினர் மத்தியிலும் பரபரப்பு தொற்றிக்கொண்டுள்ளது.

