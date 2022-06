பள்ளிகள் திறப்பு! கடலை மிட்டாய் கொடுத்து வரவேற்ற ஆசிரியர்கள்! என்ன விட்ருங்க..அட்ராசிட்டி சுட்டிகள்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : தமிழகம் முழுவதும் இன்று கோடை விடுமுறைக்கு பிறகு பள்ளிகள் திறக்கப்பட்ட நிலையில் மாணவர்களுக்கு பூங்கொத்து, சந்தனம், தேன் மிட்டாய் உள்ளிட்டவற்றை வழங்கி ஆசிரியர்கள் வரவேற்றனர். பல பள்ளிகளில் வகுப்பு அறைகளில் அமர்ந்து மழலைகள் வீறிட்டு அழுத சம்பவங்கள் அரங்கேறின.

தமிழகம் முழுவதும் இன்று கோடை விடுமுறை முடிந்து 1ஆம் வகுப்பு முதல் 10ம் வகுப்பு வரை பயிலும் மாணவர்களுக்கான பள்ளிகள் திறப்பதையொட்டி அனைத்துப் பள்ளிகளிலும் அரசு வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை பின்பற்றி கிருமிநாசினி கொண்டு பள்ளிகளை தூய்மைப்படுத்தி தயாராக வைக்கப்பட்டிருந்தன.

நீண்ட இடைவெளிக்கு பிறகு பள்ளிகள் திறக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், புதிய சீருடை அணிந்து , மாணவர்கள் பழைய மற்றும் புதிய பள்ளி தோழர்களை காணும் ஆர்வத்துடன் பள்ளிகளுக்கு துள்ளிச் சென்றனர். பல பள்ளிகளில் மாணவர்களை ஆசிரியர்கள் மிக்க அன்புடன் வரவேற்றனர்.

English summary

As schools across Tamil Nadu reopened today after the summer holidays, teachers welcomed students with bouquets and honey candy. In many schools, there were incidents of children sitting in classrooms and crying.