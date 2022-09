தீர்ப்புதான் வழங்கப்படுது.. ‘நீதி இல்லை’ - அதிமுக வழக்கு தீர்ப்பு பற்றிய கேள்விக்கு சீமான் பதில்!

Chennai

சென்னை : அதிமுக பொதுக்குழு வழக்கின் தீர்ப்பு குறித்த கேள்விக்கு பதிலளித்த சீமான், இங்கு தீர்ப்பு வழங்கப்படுகிறதே தவிர நீதி வழங்கப்படுவதில்லை எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

அன்னைத் தமிழில் அர்ச்சனை என்ற பெயரில் தமிழக அரசு அறிவித்துள்ள திட்டத்தை சரியாக நடைமுறைப்படுத்தக் கோரி, நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் கோவில்களுக்குச் சென்று வலியுறுத்தி வருகிறார்.

அப்போது செய்தியாளர்களிடம் பேசிய சீமான், கீழமை நீதிமன்ற ஒரு தீர்ப்பு கொடுத்தால், உயர்நீதிமன்றம் ஒரு தீர்ப்பு தருகிறது. இப்படி மாற்றி மாற்றி பல ஆண்டுகளாக நீதிமன்றங்கள் தீர்ப்பு வழங்குகின்றன என விமர்சித்துள்ளார்.

English summary

Seeman said about ADMK case judgement that, if the lower court gives a verdict, then the High Court gives contradict verdict. Judgment has been given here but justice has not, he added.