உழைச்சா மரியாதையே இல்லை.. பின்னால் வந்தவங்க எம்பி எம்எல்ஏ ஆகிட்டாங்க! கொட்டித் தீர்த்த ஆர்.எஸ் பாரதி

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : ஒரே கொடி, ஒரே கட்சி என இருந்ததால் பதவி கிடைக்கவில்லை. உழைத்தவர்களுக்கு சீட் கிடைக்காமல், உழைக்காதவர்கள் பதவியில் வந்து உட்கார்ந்து உள்ளனர் என திமுக மூத்த தலைவர்களில் ஒருவரான ஆர்.எஸ்.பாரதி ஆதங்கம் தெரிவித்துள்ள நிலையில், இது தொடர்பாக திமுகவினர் பலரும் சமூக வலைதளங்களில் ஆதரவு தெரிவித்து வருகின்றனர்.

தமிழக முன்னாள் முதல்வரும் திமுக தலைவராக இருந்த கருணாநிதி மறைவுக்குப் பிறகு அக்கட்சியின் செயல் தலைவராக இருந்த ஸ்டாலின் திமுக தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார். அதன் பிறகு நடந்த தேர்தலில் மக்களை சந்தித்து தமிழக முதல்வராகவும் உள்ளார்.

அவரது அமைச்சரவையில் பல புதிய முகங்களுக்கு அமைச்சர் பதவி வழங்கப்பட்டது. அதே நேரத்தில் அதிமுகவில் இருந்து வந்த பலருக்கும் எம்.எல்.ஏ. வாய்ப்பு, அமைச்சர் பதவிகள் வழங்கப்பட்டது. இது குறித்து திமுகவினரே சமூக வலைதளங்கள் தங்கள் அதிருப்தியை பதிவு செய்து வந்தனர்.

ஆன்லைன் ரம்மி..அரசாணை பிறப்பிக்க தாமதம்..உயிர்பலிக்கு திமுக அரசே காரணம்.. அண்ணாமலை புகார்

English summary

One of DMK senior leaders, RS Bharathi, has expressed his apprehension that those who have worked are not getting seats and those who have not worked are in party