வெட்கம், வேதனை.. இந்த ஓபிஎஸ்ஸுடன் போய் இத்தனை வருசமா.. கீழ்த்தரமான செயல் - கே.பி.முனுசாமி காட்டம்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : ஓ.பன்னீர்செல்வத்துடன் இத்தனை ஆண்டு காலம் இணைந்து பயணித்தது வெட்கமாகவும், வேதனையாகவும் உள்ளது என முன்னாள் அமைச்சர் கே.பி.முனுசாமி தெரிவித்துள்ளார்.

கோடநாடு கொலை கொள்ளை வழக்கு விவகாரத்தில் ஓ.பன்னீர்செல்வம் தனது மகனையே அம்பாக எய்து பேச வைக்கிறார் என கே.பி.முனுசாமி கூறியுள்ளார்.

கீழ்த்தரமான விமர்சனங்களைச் செய்ய ஊக்குவிக்கும் ஓபிஎஸ் மீது வருத்தமாக உள்ளது என ஈபிஎஸ் ஆதரவாளர் கே.பி.முனுசாமி தெரிவித்துள்ளார்.

கே.பி. முனுசாமி இல்லையா?.. அதிமுகவின் பொருளாளராகிறாரா எஸ்.பி.வேலுமணி? இபிஎஸ்ஸின் புது வியூகம்

English summary

Former Minister KP Munusamy has said that traveling together with O.Panneerselvam for all these years is shameful and painful.