கருத்துக்களால் எதிர்கொள்ள வேண்டும்.. அதை விட்டுட்டு போஸ்டர் அடிப்பதா? வானதி சீனிவாசன் அட்டாக்!

Chennai

oi-Mani Singh S

சென்னை: தமிழக ஆளுநருக்கு எதிராக நேற்று ட்விட்டரில் #GetOutRavi என்ற ஹேஷ்டேக் டிரெண்ட் ஆன நிலையில் இன்று சென்னையின் பிரதான சாலையோரம் உள்ள சுவர்களில் இதே வாசகங்கள் அடங்கிய போஸ்டர்கள் ஒட்டப்பட்டுள்ளது. இது தொடர்பாக செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்த வானதி சீனிவாசன் மாற்றுக் கருத்துக்கள் இருக்கிறது என்றால் கருத்துக்களால் எதிர்கொள்ள வேண்டும் என்று பேசியுள்ளார்.

தமிழக சட்டசபையில் நிறைவேற்றப்பட்ட ஆன்லைன் ரம்மிக்கு தடை விதிக்கும் மசோதாக்கள் உள்பட பல மசோதாக்களுக்கு ஒப்புதல் அளிக்காமல் தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி கிடப்பில் போட்டுள்ளார். இது தொடர்பாக ஆளுநர் மீது அரசியல் கட்சிகள் விமர்சனங்களை முன்வைத்து வருகின்றன. குறிப்பாக முரசொலியில் தலையங்கத்திலும் ஆளுநருக்கு எதிராக காட்டமான கருத்துகளில் கட்டுரைகள் வெளியாகி வந்தன.

வழக்கமா எதிர்க்கட்சியைத்தான் ஓட விடுவார் நம்ம முதல்வர்.. இன்று ஆளுநரை ஓட விட்டுள்ளார்: உதயநிதி

ஆளுநர் ஒட்டுமொத்த மக்களையும் அவமதித்து விட்டார்.. நிபந்தனையற்ற மனிப்பு கேட்க வேண்டும்: சீமான் பரபர

தேசிய கீதத்தை அவமதித்துவிட்டார் ஆளுநர் ரவி.. சட்டசபைக்கு வெளியே தங்கம் தென்னரசு பேட்டி

English summary

While the hashtag #GetOutRavi trended on Twitter yesterday against the Tamil Nadu Governor, today posters with the same slogans have been pasted on the walls along the main road in Chennai. In this regard, Vanathi Srinivasan, who gave an interview to the media, said that if there are alternative views, they should be faced with them.