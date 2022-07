இமய மலை சொர்க்கம்.. சித்தர்களுக்கு அசாத்திய சக்தி உண்டு.. யோகா நிகழ்ச்சியில் ரஜினி பேச்சு!

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: இமயமலையில் உள்ள சித்தர்களுக்கு அசாத்திய சக்தி இருப்பதாகவும், அங்கு இருக்கும் மூலிகைகளை சாப்பிட்டால் ஒரு வாரம் புத்துணர்ச்சியுடன் இருக்கலாம் என்றும் நடிகர் ரஜினிகாந்த் தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை நுங்கம்பாக்கத்தில் நடைபெற்ற கிரியா யோகா நிகழ்ச்சியில் நடிகர் ரஜினிகாந்த் கலந்துகொண்டார். அதன்பின்னர் தமிழாக்கம் செய்யப்பட்ட யோகதா சத்சங்க நூலை வெளியிட்டார். இதனைத்தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியில் பேசிய நடிகர் ரஜினிகாந்த், யோகா நிகழ்ச்சிக்கு இவ்வளவு பெரிய கூட்டம் வரும் என்று தான் எதிர்பார்க்கவில்லை. என் நடிப்பில் வெளியாகிய பாபா படம் பார்த்த பின்னரே பலருக்கும் பாபா பற்றி தெரிய வந்தது.

கபாலீஸ்வரர் கோவில் மயில்சிலை காணாமல் போன வழக்கு.. குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்ய கோர்ட்டு உத்தரவு

இமயமலை சொர்க்கம் போல் இருக்கும். அங்கு இருக்கும் சித்தர்களுக்கு அசாத்திய சக்தி உண்டு. அங்கிருக்கும் மூலிகையை சாப்பிட்டால் ஒரு வாரத்திற்கு புத்துணர்ச்சியுடன் இருக்கலாம். என் ரசிகர்கள் இருவர் சன்னியாசி ஆனதில் சந்தோஷம் என்று தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Actor Rajinikanth has said that Siddhas in the Himalayas have incredible power and if you eat the herbs there, you can stay fresh for a week.