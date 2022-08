ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்ட ஊழல் அறிக்கை.. முதல்வர் ஸ்டாலினிடம் இன்று தாக்கல்.. அதிமுகவுக்கு அடுத்த செக்?

Chennai

சென்னை: அதிமுக ஆட்சியில் நடந்த ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்ட ஊழல் குறித்த விசாரணை ஆணையத்தின் அறிக்கை முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலினிடம் தாக்கல் செய்யப்படுவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

கடந்த 2015ம் ஆண்டு மத்திய அரசு சார்பாக ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்டம் அறிமுகம் செய்யப்பட்டது. அந்தத் திட்டத்தின் அடிப்படையில் நாடு முழுவதும் 100 நகரங்களை தேர்வு செய்து ஸ்மார்ட் சிட்டிகளாக மாற்ற திட்டமிடப்பட்டது. முதற்கட்டமாக தமிழகத்தில் சென்னை, கோவை, மதுரை, தஞ்சை, சேலம், வேலூர், தூத்துக்குடி உள்ளிட்ட 11 நகரங்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டன. அதற்கான அரசாணையும் பிறப்பிக்கப்பட்டது.

ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்டத்திற்கான செலவில் 50 சதவிகிதம் மத்திய அரசும், 50 சதவிகிதம் மாநில அரசும் பகிர்ந்து கொள்கின்றன. அதன்படி சென்னை ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்டத்திற்கு ஒன்றிய அரசு ரூ.490 கோடியும், தமிழக அரசு ரூ.500 கோடியும் ஒதுக்கீடு செய்தது. கோவைக்கு ஒன்றிய அரசு ரூ.490 கோடியும், தமிழக அரசு ரூ.500 கோடியும் ஒதுக்கியது. ஈரோட்டுக்கு ஒன்றிய அரசின் பங்கான ரூ.490 கோடியில் ரூ. 294 கோடியும், தமிழக அரசின் பங்கான ரூ.500 கோடியில் ரூ.300 கோடியும் ஒதுக்கப்பட்டது. இதேபோல் ஒவ்வொரு மாவட்டத்திற்கும் மத்திய, மாநில அரசுகள் நிதி ஒதுக்கீடு செய்து அரசாணை வெளியிட்டன.

English summary

Report of the commission inquiry set up to investigate the Smart City project scandal that took place during the AIADMK regime will be submitted to Chief Minister M. K. Stalin.