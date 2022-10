சூரிய கிரகணம்..இன்று மாலையில் வான வேடிக்கை.. கண்கள் பத்திரம்..இந்த தவறுகளை மறந்தும் செய்யாதீர்கள்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: சூரிய கிரகணம் இன்றைய தினம் மாலையில் நிகழ உள்ளது. இந்த சூரிய கிரகணம் இந்தியாவின் பல பகுதிகளில் தெரியும். இந்த ஆண்டின் கடைசி சூரிய கிரகணம் என்பதால் மக்கள் கிரகணம் நிகழ்வதை பார்க்க ஆர்வமாக உள்ளனர். சூரியனையும் கிரகணம் நிகழ்வதையும் வெறும் கண்களால் பார்க்க கூடாது என்று விஞ்ஞானிகள் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

சூரியனுக்கும் பூமிக்கும் இடையே நிலவு வரும் போது சூரியனை நிலவு மறைக்கிறது. இதுதான் கிரகணம். நம்முடைய பூமியில் இருந்து பார்க்கும் போது சூரியனை நிலவு மறைப்பது போல தோன்றும். அமாவாசை நாளில் தான் இந்த சூரிய கிரகணம் நிகழும். மழை இல்லாமல் இருந்தால் கிரகணத்தை தெளிவாக பார்க்கலாம்.

பொதுவாகவே மூன்று விதமான சூரிய கிரகணம் நடக்கிறது. முழு சூரிய கிரகணம், வளைய சூரிய கிரகணம், பகுதி சூரிய கிரகணம். இன்றைய தினம் பகுதி நேர சூரிய கிரகணம் நிகழ்கிறது. முழுவதுமாக சூரியனை சந்திரன் மறைக்கும் போது பூமி இருளாகும் இது முழு சூரிய கிரகணம் எனப்படும். அதேபோல் சந்திரன் சூரியனுடைய ஒரு பகுதி மட்டும் மறைக்கும் போது ஏற்படுவது பகுதி நேர சூரியகிரகணம் ஆகும்.

