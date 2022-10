அரசியல் ஆக்டிவ் இல்லாதவருக்கு பதவி.. அதுவும் ‘அன்புமணியின்’ பதவி? பாமகவில் அதிருப்தி குரல்கள்

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : பாமக தலைவராக அன்புமணி ராமதாஸ் பொறுப்பேற்ற நிலையில் அவர் வகித்து வந்த இளைஞரணி தலைவர் பதவி முன்னாள் தலைவர் ஜிகே மணியின் மகனான ஜிகேஎம் தமிழ்குமரனுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில் இதன் காரணமாக பாமகவில் மோதல் வெடித்துள்ளதாகவும் தமிழ் குமரனுக்கு பதவி வழங்க சில முக்கிய நிர்வாகிகள் விரும்பவில்லை என தகவல் வெளியாகியிருக்கிறது.

மத்திய அமைச்சர், நாடாளுமன்ற என பல பதவிகளை வகித்த அன்புமணி ராமதாஸ், கட்சியின் இளைஞரணி தலைவராகவும் இருந்து வந்தார். இந்நிலையில் கட்சியின் எதிர்கால நலன் கருதி பாட்டளி மக்கள் கட்சியின் தலைவராக பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார்.

ஏற்கனவே பாமக தலைவராக இருந்த ஜிகே மணி கவுரவ தலைவராக நியமிக்கப்பட்டார். இந்நிலையில் அன்புமணி வகித்து வந்த இளைஞரணி தலைவர் பதவியை பெறப் போவது யார் என கேள்விகள் எழுந்தது.

