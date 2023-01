இபிஎஸ் இலக்கு..ஈரோடு கிழக்கு! எடப்பாடி பழனிசாமியை சுத்துப் போடும் ‘மாஜிக்கள்’! இப்பவே ஆரம்பிச்சாச்சு

Chennai

சென்னை : பல்வேறு சிக்கல்கள் இருந்தாலும் ஈரோடு கிழக்கு சட்டசபை இடைத்தேர்தலில் அதிமுக எடப்பாடி தரப்பு போட்டியிடுவது உறுதியாகி உள்ளது. இந்த நிலையில் தற்போது இருந்தே சில முன்னாள் அமைச்சர்கள் எடப்பாடி பழனிச்சாமி நெறுக்கி வருவதாக சில தகவல்கள் உலாவுகின்றன.

பரபரப்புகளுக்கும் விருப்புறுப்புகளுக்கும் பஞ்சமில்லாமல் ஈரோடு கிழக்கு சட்டமன்றத் தொகுதி இடைத்தேர்தல் ஏற்பாடுகள் தீவிரம் அடைந்துள்ளது. எதிர்பார்த்தது போலவே இந்த தேர்தலிலும் பலமுனை போட்டி நிலவும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இது ஒரு புறம் இருக்க பல்வேறு சிக்கல்களுக்கு இடையிலும் அதிமுக போட்டியிடுவது உறுதியாகியிருக்கிறது. இதனை எடப்பாடி பழனிச்சாமி தரப்பும் உறுதி செய்திருக்கிறது.

ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தல்.. அதிமுக வேட்பாளர் யார்? சேலத்தில் ஆலோசிக்கும் எடப்பாடி பழனிசாமி!

Some former ministers from Edappadi Palaniswami team try to contest in erode east bypoll Despite various issues, AIADMK's Edappadi side is certain to contest the Erode East assembly by-election. In this situation, some information is circulating that Some former ministers from Edappadi Palaniswami team try to contest in erode east bypoll.