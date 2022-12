இப்பவே போனாதான் சரி! நேரம் பார்த்து காலை வாரிய கோவை செல்வராஜ்! மொத்தமாய் பறக்கும் ஓபிஎஸ் டீம்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுக ஒற்றைத் தலைமை விவகாரத்தில் பாஜக தலைமை கிட்டத்தட்ட ஓ.பன்னீர்செல்வத்தை கைவிட்டு விட்டதாகவே தற்போது பொதுவெளியில் தகவல்கள் பரப்பப்பட்டு வரும் நிலையில், அவர் அணியில் இருக்கும் மேலும் பல முக்கிய தலைவர்களும் கட்சி மாறலாம் என்கின்றனர் எடப்பாடி ஆதரவாளர்கள்.

ஜூன் மாதம் ஆரம்பித்த அதிமுக ஒற்றை தலைமை குறித்த பிரச்சனை டிசம்பர் மாதம் ஆகியும் ஒரு முடிவுக்கு வரவில்லை. எடப்பாடி பழனிச்சாமியும் ஓ.பன்னீர்செல்வமும் நேருக்கு நேராக அதிகார தலைமையை கைப்பற்றுவதற்கு போராடி வருகின்றனர்.

தமிழக முன்னாள் முதல்வரும் அதிமுக பொதுச் செயலாளருமான ஜெயலலிதாவின் இடத்தை கைப்பற்றுவதற்கு கிட்டத்தட்ட நான்கு அணிகள் அதிமுகவில் மல்லுக்கு நிற்கிறது. அவர் நினைவு நாளில் கூட உறுதிமொழி ஏற்பதில் நான்கு அணிகளாகவே அதிமுகவினர் கலந்து கொண்டனர்.

English summary

Edappadi supporters say that the BJP leadership has almost abandoned O. Panneerselvam in the AIADMK single leadership issue, and many other important leaders in his team may also switch parties.