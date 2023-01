மைக்கை கண்டாலே டென்ஷன் ஆகுது ஒரு ‘க்ரூப்’.. சீண்டிய ஈபிஎஸ் டீம்! கேள்விக்கு எஸ்கேப் ஆன ஜெயக்குமார்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : "சிலர் பத்திரிகையாளர்களின் மைக்கை கண்டாலே டென்ஷன் ஆகிறார்கள்.. கோபப்படுகிறார்கள், நிருபர்களை திட்டுகிறார்கள், அப்படியும் ஒரு குரூப் இருக்கத்தான் செய்கிறது" என மறைமுகச் சீண்டியுள்ளார் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார். மேலும், பாஜக கூட்டணி பற்றிய கேள்விக்கும் பதில் சொல்லாமல் எஸ்கேப் ஆனார் ஜெயக்குமார்.

2024 நாடாளுமன்றத் தேர்தலில் அதிமுக கூட்டணியில் பாஜக அங்கம் வகிக்குமா என்ற கேள்விக்கு, 'நான் ஜோசியக்காரன் இல்ல' என பட்டென கூறினார் ஜெயக்குமார்.

ஆளுநர் மீது திமுக புகார் அளித்ததால்தான் டெல்லிக்கு சென்றிருக்கிறார் ஆளுநர் ரவி என பொய்யான பிம்பத்தை திமுகவினர் ஏற்படுத்துகின்றனர் என்று முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை மதுரவாயலை அடுத்த வானகரத்தில் அதிமுக பிரமுகர் இல்லத் திருமண விழாவில் எடப்பாடி பழனிசாமி, முன்னாள் அமைச்சர்கள் ஜெயக்குமார், வளர்மதி, கடம்பூர் ராஜூ உள்ளிட்ட பலர் கலந்துகொண்டனர்.

English summary

"Some people get tensed when they see the mic of the journalists. They get angry, they scold the reporters, There is a group like that." : ADMK ex-minister Jayakumar said. Also, Jayakumar escaped without answering the question about the BJP alliance.