சூடுபிடிக்கும் ராமஜெயம் கொலை வழக்கு! அமைச்சர் கே.என்.நேருவிடமும் விசாரணை!

Chennai

சென்னை : அமைச்சர் கேஎன் நேருவின் சகோதரர் ராமஜெயம் கொலை வழக்கு தொடர்பாக அமைச்சர் கே.என்.நேரு மற்றும் அவரது உறவினர்களிடம் விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாகவும் , குற்றவாளிகளை நெருங்கி விட்டதாகவே தான் கூறியதாக சிறப்பு புலனாய்வு குழு எஸ்பி ஜெயக்குமார் கூறியுள்ளார்.

திருச்சி மாவட்ட திமுக முக்கிய பிரமுகரும், கழக தலைமை நிலைய செயலரும் , தற்போதைய நகர்ப்புற நிர்வாகத் துறை அமைச்சருமான கே.என்.நேருவின் தம்பியான தொழிலதிபர் ராமஜெயம், கடந்த 2012ம் ஆண்டு அதிகாலை நடைப்பயிற்சி மேற்கொள்ளும் போது மர்ம நபர்களால் கடத்தப்பட்டார்.

கல்லணை சாலையில் உள்ள காவிரிக் கரையோரம், கை, கால்கள் இரும்புக் கம்பியால் கட்டப்பட்ட நிலையில் அவரது உடல் கண்டெடுக்கப்பட்டது. கொலை நடந்து கிட்டத்தட்ட 11 ஆண்டுகள் கடந்து விட்ட நிலையில் இதுவரை குற்றவாளிகளை கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை.

Special Investigation Team SP Jayakumar has said that Minister KN Nehru and his relatives are being investigated in connection with the murder of Minister KN Nehru's brother Ramajayam.