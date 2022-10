இந்து விழாவில் முஸ்லிம், கிறிஸ்தவர்களை கூப்டுங்க! பலருக்கு மத நம்பிக்கையில்ல - ஜோஹோ ஸ்ரீதர் வேம்பு

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: இந்து விழாக்களில் இஸ்லாமியர்கள் மற்றும் கிறிஸ்தவர்களுக்கும் அழைப்பு விடுக்க வேண்டும் என தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த பிரபல தொழிலதிபரும் ஜோஹோ தொழில்நுட்ப நிறுவன சி.இ.ஓ-மான ஸ்ரீதர் வேம்பு தெரிவித்து உள்ளார்.

தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த ஸ்ரீதர் வேம்பு ஜோஹோ என்ற உலக புகழ்பெற்ற தொழில்நுட்ப நிறுவனத்தை நடத்தி வருகிறார். சென்னை உட்பட உலகின் பல இடங்களில் இவரது ஜோஹோ நிறுவனத்தின் கிளைகள் செயல்பட்டு வருகின்றன.

இதில் பல்லாயிரக்கணக்கான தொழிலாளர்கள் உலகம் முழுவதும் பணிபுரிந்து வருகின்றனர். ஜோஹோ நிறுவனம் தயாரிக்கும் மென்பொருட்கள் பல்வேறு நிறுவனங்களால் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன.

English summary

Sridhar Vembu, a famous businessman from Tamil Nadu and CEO of Zoho Technology Company, has said that Muslims and Christians should be invited in Hindu festivals.