இலங்கைத் தமிழர்களுக்கு உதவுங்கள் - முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலினிடம் கோரிக்கை வைத்த இலங்கை அமைப்புகள்

Chennai

oi-Logi

சென்னை: இலங்கைத் தமிழர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வுகாண உதவ வேண்டும் என‌ இலங்கை அரசின் தமிழ் பிரதிநிதிகள் தமிழக முதல்வரை சந்தித்து வலியுறுத்தியுள்ள‌னர்.

இலங்கையில் போர் முடிந்து பத்து ஆண்டுகளுக்கும் மேல் ஆகிவிட்டது. இந்நிலையில் இலங்கையில் உள்ள தமிழ் அமைப்புகள் இந்தியாவில் உள்ள கட்சிகளை அணுகி, நீண்டகாலமாக நிலுவையில் உள்ள பிரச்சினைகளுக்குத் தீர்வு காண உதவ வேண்டும் என கோரிக்கை வைத்துள்ளன.

இலங்கை முழுவதும் சமத்துவத்தை உறுதிப்படுத்த இலங்கை அரசியலமைப்பின் 13 வது திருத்தத்தை நாடு முழுவதும் நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் என இந்த அமைப்புகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளன‌.

வைகோவை திடீரென சந்தித்த முதல்வர் ஸ்டாலின்.. கொரோனாவில் இருந்து வைகோ மீண்ட நிலையில் நலம் விசாரித்தார்

English summary

More than a decade after the end of the Sri Lankan war, Tamil outfits in the island nation have reached out to parties in India, seeking help with resolution of long-pending issues. Tamil peoples met Tamilnadu CM MK Stalin.