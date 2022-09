திருப்பி அடிப்பாரா? ‘அண்ணாமலையை எப்படி டீல் பண்ணனும்னு ஸ்டாலினுக்கு நல்லா தெரியும்’ கி.வீரமணி பளிச்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : அண்ணாமலை உள்ளிட்ட பாஜகவினரை எப்படி கையாள வேண்டும் என்பது தமிழக முதலமைச்சர் ஸ்டாலினுக்கு நன்கு தெரியும் என திராவிடர் கழகத் தலைவர் கி.வீரமணி தெரிவித்துள்ளார்.

14 ஆண்டுகள் செருப்பை சிம்மாசனத்தில் வைத்து வழிபட்டவர்கள் தான் பாஜகவினர் என்றும், அதனால்தான் அவர்களுக்கு செருப்பின் மீது மோகம் அதிகரித்துள்ளது என்றும் கி.வீரமணி விமர்சித்துள்ளார்.

ஆர்எஸ்எஸ், பாஜக உள்ளிட்ட மதவாதிகளை அடையாளம் கண்டு அவர்களுக்கு எதிராகச் செயல்படும் சிறந்த தலைவராக ராகுல் காந்தி இருக்கிறார் என்றும் கி.வீரமணி தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழகத்தில் குழப்பத்தை ஏற்படுத்தும் முயற்சியில் பாஜகவினர் ஈடுபட்டு வருகின்றனர், ஆனால் அவர்களை எப்படி கையாள வேண்டும் என்பது தமிழக முதலமைச்சருக்கு நன்கு தெரியும் என்றும் கி.வீரமணி கூறியுள்ளார்.

English summary

“BJP is trying to create chaos in Tamil Nadu.Chief Minister Stalin knows very well how to deal with them," Dravidar Kazhagam chief K.Veeramani said.