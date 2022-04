இந்தி திணிப்பை விட்டுட்டு பெட்ரோல் விலைய குறைங்க! - அமித்ஷாவுக்கு வேல்முருகன் அட்வைஸ்

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: இந்தி திணிப்பை கைவிட்டுவிட்டு மத்திய பாஜக அரசு பெட்ரோல், டீசல் விலை உயர்வை கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என தமிழ்நாடு வாழ்வுரிமை கட்சித் தலைவர் வேல்முருகன் தெரிவித்து உள்ளார்.

இதுகுறித்து அவர் விடுத்துள்ள அறிக்கையில், "நாடாளுமன்ற அலுவல் மொழிக் குழுவின் 37வது கூட்டத்தில் பேசிய ஒன்றிய அமைச்சர் அமித்ஷா, இந்தி மொழியை நாட்டின் ஒருமைப் பாட்டின் அங்கமாக மாற்றுவதற்கான நேரம் வந்து விட்டது.

வெவ்வேறு மொழிகளில் பேசும் மாநிலங்களில் உள்ள மக்கள் ஒருவருக்கொருவர் தொடர்பு கொள்ளும் போது அது இந்தி மொழியில் இருக்க வேண்டும்.

அமித்ஷா பேச்சில் லாஜிக்கே இல்ல.. இந்தியாவுல 70% பேராவது இந்தி பேசுறாங்களா? - பிடிஆர் நறுக்

English summary

Tamil Nadu Valvurimai katchi leader Velmurugan has said that the BJP government should stop the Hindi imposition and control the increase in petrol and diesel prices: இந்தி திணிப்பை கைவிட்டுவிட்டு மத்திய பாஜக அரசு பெட்ரோல், டீசல் விலை உயர்வை கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என தமிழ்நாடு வாழ்வுரிமை கட்சித் தலைவர் வேல்முருகன் தெரிவித்து உள்ளார்.