‘நமக்கு சிப்ஸ்தான் முக்கியம்’ மாஸ்டர்பிளான் போட்ட குரங்கு.. தோள் கொடுத்த நாய்.. செம!

Chennai

oi-Jaya Chitra

சென்னை: நாயின் முதுகில் ஏறி குரங்கு ஒன்று சிப்ஸ் பாக்கெட்டைத் திருட முயற்சிக்கும் வீடியோ ஒன்று இணையத்தில் அதிகம் பேரால் ரசிக்கப்பட்டு வருகிறது.

குரங்கும், நாயும் நண்பர்களாக இருப்பது, மனிதர்களைப் போலவே சேட்டைகள் செய்வது போன்ற காட்சிகளை இயக்குநர் ராமநாராயணன் படங்களில் பார்த்திப்போம். அவை பயிற்சி கொடுத்து அவ்வாறு நடிக்க வைக்கப்பட்டுள்ள என்றபோதும், மக்கள் ரசிக்கும்படியாக அந்தக் காட்சிகள் இருக்கும்.

செயற்கையாக விலங்குகள் இதுபோன்று நடிக்கும் காட்சிகளே மக்கள் மத்தியில் அதிக வரவேற்பைப் பெறும்போது, நிஜமாகவே யாரும் சொல்லிக் கொடுக்காமல் விலங்குகள் செய்யும் சேட்டைக் காட்சிகளுக்கு கிடைக்கும் வரவேற்பைப் பற்றிக் கேட்கவா வேண்டும்.

இப்போதும் அப்படி ஒரு குரங்கு மற்றும் நாய் சம்பந்தப்பட்ட வீடியோ ஒன்று இணையத்தில் அதிகம் பகிரப்பட்டு வருகிறது.

English summary

The video shows a dog lifts his monkey friend on his back to help him grab a packet of potato chips hanging outside a roadside shop. The video has received over a million views on Youtube.