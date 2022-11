Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : மாணவி பிரியா உயிரிழந்தது தொடர்பாக சந்தேக மரணம் என பதிவு செய்யப்பட்டிருந்த வழக்குப் பிரிவை அலட்சியமாக செயல்பட்டு மரணத்தை விளைவித்தல் என்ற பிரிவின் கீழ் மாற்றப்பட்டுள்ளது.

கால்பந்து வீராங்கனையும், கல்லூர் மாணவியுமான பிரியா, கால் வலியால் அரசு மருத்துவமனையில் அறுவை சிகிச்சை செய்துகொண்ட நிலையில், அவர் மரணித்தது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.

பிரியா உயிரிழப்பு தொடர்பாக, சம்பந்தப்பட்ட மருத்துவர்கள் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டனர். அவர்கள் மீது போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்தனர்.

இந்நிலையில், மாணவி மரணத்திற்கு மருத்துவர்களின் அலட்சியமே காரணம் என மருத்துவக் குழு அறிக்கை அளித்திருப்பதால், வழக்குப் பிரிவை போலீசார் மாற்றியுள்ளனர்.

பிரியா மரணம்..கவனக்குறைவாக நடந்தவர்கள் மீது நடவடிக்கை..அமைச்சர் மா.சுப்ரமணியன்

English summary

In connection with the death of football player Priya, the case registered as suspicious death has been changed to the category of causing death by negligence.