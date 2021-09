உயிர் பறிக்கும் நீட் - தொடரும் தற்கொலைகள்.. என்னதான் தீர்வு

Chennai

சென்னை: நீட் தேர்வு பயம் காரணமாக மாணவர்கள் தற்கொலை செய்வது தொடர்கிறது. மாணவர்களே நீட் தேர்வு குறித்து பயம் வேண்டாம். நிச்சயம் நம்மால் சாதிக்க முடியும். மீண்டும் மீண்டும் முயற்சி செய்ய முடியும். தற்கொலை எண்ணம் வந்தால் 104க்கு அழையுங்கள். உங்களுக்கு நல்ல ஆலோசனைகள் கிடைக்கும்.

சேலம் மாவட்டம், மேட்டூர், கூழையூரைச் சேர்ந்த விவசா சிவக்குமார் என்பவரது இரண்டாவது மகன் தனுஷ் ஏற்கெனவே இரண்டு முறை நீட் தேர்வு எழுதி தேர்ச்சியடைந்தார்.

இந்நிலையில இந்த முறை நீட் தேர்விற்கு முழுமையாக தயாராகாமல், அண்மையில் நடைபெற்ற நீட் தேர்வை எதிர்கொள்ள அச்சப்பட்டு, இந்தமுறையும் தோல்வி அடைந்தால் தனது மருத்துவர் கனவு கலைந்துவிடுமோ என்ற அச்சத்தில் தூக்கிட்டுத் தற்கொலை செய்துகொண்டார் .

Students continue to commit suicide due to fear of NEET exam. Students need not fear about NEET exam. Surely we can achieve. Can try again. Call 104 if you have suicidal thoughts. You get good advice.