எல்லோரோட DNAவும் ஒண்ணு.. திரா+விடா.. “தமிழ்நாடு” மேட்டரில் ஆளுநருக்கு சப்போர்ட்டாக வந்த சு.சுவாமி!

சென்னை : தமிழ்நாடு ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவியின் பேச்சுக்கு பாஜக மூத்த தலைவர் சுப்பிரமணியன் சாமி ஆதரவு தெரிவித்துள்ளார். "தமிழ்நாடு என்பது தமிழை தாய்மொழியாக கொண்ட மக்களுக்கான மாநிலம் அல்ல என்பதை தெளிவுபடுத்தியதற்காக தமிழ்நாடு ஆளுநரை நாங்கள் ஆதரிக்கிறோம்." என அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ்நாடு ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி, எல்லாவற்றுக்கும் நாங்கள் திராவிடர்கள் என்று சொல்கிறார்கள். முதலில் தமிழ்நாட்டை தமிழகம் என்று அழைக்க வேண்டும் பேசியது கடும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ஆளுநரின் இந்தப் பேச்சுக்கு திமுக, அதிமுக என பல கட்சிகளும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ள சூழலில், பாஜக மூத்த தலைவர் சுப்பிரமணியன் சுவாமி, ஆளுநரின் கருத்தை வரவேற்றுள்ளார்.

Senior BJP leader Subramanian Samy supported Tamil Nadu Governor RN Ravi's speech. "We support the Governor for making it clear that Tamil Nadu is not a state for Tamil speaking people." He said.