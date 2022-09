ஒரே நாளில் 100 குழந்தைகள்! காய்ச்சலால் நிரம்பி வழியும் சென்னை மருத்துவமனைகள்! என்ன காரணம்? ஷாக்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : தமிழகத்தின் தலைநகரான சென்னையில் கடந்த சில நாட்களாக காய்ச்சலால் பாதிக்கப்படுபவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வரும் நிலையில் சென்னை எழும்பூரில் உள்ள குழந்தைகள் நல மருத்துவமனையில் ஒரே நாளில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட குழந்தைகள் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது பெற்றோர்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியிருக்கிறது.

கொரோனா, தக்காளி காய்ச்சல், குரங்கு அம்மை என பல நோய்கள் குழந்தைகளை குறி வைத்து தாக்கி வந்த நிலையில் பெற்றோர்கள் கடும் அதிர்ச்சி அடைந்தனர். இதனால் கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பு மருத்துவமனைகள் நிரம்பி வழிந்தன.

போதிய தடுப்பூசிகள், மருத்துவ கட்டமைப்பு, உடனடி சிகிச்சை உள்ளிட்டவே காரணமாக தற்போது கொரோனா பாதிப்பு தமிழகத்தில் வெகுவாக கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ள நிலையில் தலைநகரான சென்னையில் வசிக்கும் பெற்றோர்களை அச்சத்தில் ஆழ்த்தி இருக்கிறது ஒரு விவகாரம்.

