அடுத்தடுத்து பாயும் வழக்குகள்.. 3-வது வழக்கில் மீரா மிதுன் கைது: நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்திய போலீஸ்!

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: துணை நடிகையும், பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று பிரபலமானவருமான மீரா மிதுன், பட்டியலினத்தவர்கள் பற்றி மிகவும் சர்ச்சையாக பேசினார். இதனால் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியினர் உள்பட பலர் போலீசில் புகார் அளித்தனர்.

இதனை தொடர்ந்து மீரா மிதுன் மீது வன்கொடுமை தடுப்புச்சட்டம் உட்பட 7 பிரிவுகளில் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்தனர். தன்னை கைது செய்து விடுவார்கள் என்று பயந்த மீரா மிதுன் கேரளாவுக்கு தப்பி ஓடினார்.

விபத்துக்குள்ளான லாரி மீது கார் பயங்கர மோதல்: ஓட்டுநர் காயம், உயிர் தப்பிய ஆட்சியர்

English summary

Supporting actress Meera Mithun, who was arrested in the 3rd case, was produced by the police in the Egmore court. Meera Mithun has already been granted bail in the second case and will be granted bail in the third case